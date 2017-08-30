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В Тобольске подожгли три новостройки для переселенцевСегодня в 12:54

Фотография

Из аварийного жилья.

Поздно вечером 30 августа 2017 года в Тобольске загорелись три новостройки в микрорайоне №15. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе местной администрации, из домов №№29, 30 и 31 пришлось эвакуировать 356 человек. Никто не пострадал.

"Площадь пожара небольшая, тушили порошковыми огнетушителями, поэтому уже сейчас электроснабжение домов восстановлено, в двух домах работают лифты, нет только освещения в подъездах", - прокомментировал исполняющий обязанности начальника ФГКУ №8 ОФПС МЧС по Тюменской области Иван Чарков.

Сейчас специалисты оценивают ущерб от пожара. По словам местных жителей, новостройки возводили для расселения жителей аварийных домов.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Тюменской области "Уралинформбюро" пояснили, что предварительная причина пожара - поджог. Виновным грозит до 2 лет лишения свободы.

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