Еще один человек пострадал.

29 августа 2017 года на 297 километре трассы Екатеринбург - Курган лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2115 и "Нива".

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Курганской области, на встречную полосу выехал 20-летний водитель "пятнадцатой". Оба автолюбителя скончались на месте. 43-летняя пассажирка внедорожника госпитализирована.