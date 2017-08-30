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В Зауралье "Лада" протаранила "Ниву" - погибли двоеСегодня в 13:42

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Еще один человек пострадал.

29 августа 2017 года на 297 километре трассы Екатеринбург - Курган лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2115 и "Нива".

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Курганской области, на встречную полосу выехал 20-летний водитель "пятнадцатой". Оба автолюбителя скончались на месте. 43-летняя пассажирка внедорожника госпитализирована.

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