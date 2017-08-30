Ее личность устанавливается.

В ночь на 30 августа 2017 года в Нижнем Тагиле на Черноисточинском шоссе сгорела квартира в девятиэтажке. При пожаре погибла женщина. Ее личность устанавливается.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области, сообщение о возгорании в квартире на 9 этаже поступило в 00.21. Пламя охватило 6 "квадратов". На месте ЧП работали 8 человек и 2 единицы техники. Пожар был потушен спустя 15 минут.