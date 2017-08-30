Узнав результаты экспертизы.

В Южноуральске в изоляторе временного содержание свел счеты с жизнью 46-летний мужчина. Он обвинялся в надругательстве над малолетней девочкой.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, труп задержанного обнаружили 29 августа 2017 года. Проводится проверка.

По данным местных СМИ, южноуралец покончил с собой после того, как узнал результаты психиатрической экспертизы (у него выявили гетеросексуальную педофилию).