Из-за коммунальной аварии.

Вечером 30 августа 2017 года в центре Тюмени кипяток залил улицы Первомайскую и Дзержинского.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании "Тепло Тюмени", порыв произошел на сетях, балансовая принадлежность которых не определена. Однако поскольку магистральная камера, где зафиксировано повреждение, подключена к трубе УТСК, то устранять порыв придется ей. Сейчас специалисты ждут соответствующего решения местной администрации.

О количестве отключенных от ГВС домов информации пока нет.