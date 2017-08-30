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В центре Тюмени две улицы залило кипяткомСегодня в 17:32

Фотография

Из-за коммунальной аварии.

Вечером 30 августа 2017 года в центре Тюмени кипяток залил улицы Первомайскую и Дзержинского.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании "Тепло Тюмени", порыв произошел на сетях, балансовая принадлежность которых не определена. Однако поскольку магистральная камера, где зафиксировано повреждение, подключена к трубе УТСК, то устранять порыв придется ей. Сейчас специалисты ждут соответствующего решения местной администрации.

О количестве отключенных от ГВС домов информации пока нет.

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