На Бурова-Петрова.

В 14.35 30 августа 2017 года в Кургане произошло ДТП, в котором серьезно пострадал 10-летний мальчик.

Как пояснили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, 21-летний водитель Daewoo Nexia ехал по Бурова-Петрова со стороны Гоголя. При повороте на Некрасова он врезался в Toyota Corolla, которая двигалась во встречном направлении со стороны Дзержинского.

Пострадал владелец Daewoo Nexia. 10-летнего мальчика из Toyota Corolla увезли в реанимацию. Ребенок не был пристегнут ремнями безопасности и перевозился без удерживающего устройства.