Когда он заряжал мотоцикл.

В Прикамье в селе Сосново 16-летний подросток умер от удара током. Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, по данному факту проводится проверка.

Юноша собрал кустарное зарядное устройство и с помощью него заряжал свой мотоцикл. Молодой человек схватился голыми руками за провода, после чего упал на них.

Прибывшие на место медики констатировали смерть, передает "Уралинформбюро".