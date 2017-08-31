Вместе с племянницей.

Вечером 30 августа 2017 года в Москве на улице Каретный ряд водитель грузовика МАЗ сбил на "зебре" двух пешеходов и скрылся с места аварии. По данным федеральных СМИ, пострадали популярная певица Линда (Светлана Гейман) и ее 20-летняя племянница Анна Вагнер. Их госпитализировали.

По словам артистки, грузовик появился внезапно: "У нас не было никаких других вариантов - только под него кинуться, потому что он колесами начал сбивать нас. Мы сгруппировались и прямо под него легли. Он над нами проехал и поехал дальше. Затем он на углу развернулся, проехал опять мимо пешеходного перехода и скрылся".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Москве, водителя задержали по горячим следам в Капотне. По предварительным данным, он не справился с управлением. Проводится проверка.