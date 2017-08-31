Он был без прав.

30 августа 2017 года в Магнитогорске на улице Ворошилова столкнулись Suzuki и мотоцикл Honda.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Челябинской области, 35-летняя женщина - водитель иномарки выезжала с прилегающей территории и не уступила дорогу байкеру. Мужчина скончался на месте.

Следует отметить, что у мотоциклиста не было водительских прав.