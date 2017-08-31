Рыбаки.

В Тобольском районе на берегу реки Иртыш рыбаки нашли груду человеческих останков - черепа и кости. Видео в соцсети "ВКонтакте" выложили очевидцы.

"Походу могилы какие то размыло", "Удивительно, что власти ни чего не делают", "Жесть и это все на виду и никто не шевелится, ничего не делает", - пишут местные жители в комментариях к видео (орфография и пунктуация авторов - прим.ред.).

Получить официальный комментарий в УМВД по Тюменской области "Уралинформбюро" не удалось - на звонки никто из сотрудников не отвечает.