На Сортировке.

Утром 31 августа 2017 года в Екатеринбурге в Теплоходном проезде водитель Porsche Cayenne протаранил две машины. Фото с места ДТП в соцсети выложили очевидцы.

По словам свидетелей аварии, водитель Porsche был пьян. "Утром сидел в машине у гайцев оформляли штраф... по рации у них говорили: задержать белый порш кайен на сортировке проверить на алкоголь водилу", - пишет Евгений Бухаркин в группе "Инцидент. Екатеринбург" в соцсети "ВКонакте" (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

Машины получили значительные повреждения. В отделении пропаганды городской ГИБДД сообщили "Уралинформбюро", что в ведомство не поступила информация о ДТП - вероятно, обошлось без пострадавших.