Испугавшись вердикта.

30 августа 2017 года из окна 2 этажа Кировского райсуда Екатеринбурга выпрыгнул мужчина, который дожидался решения судьи.

"Рассматривалось ходатайство уголовно-исправительной инспекции о том, чтобы заменить мужчине наказание в виде исправительных работ на лишение свободы. Когда судья удалился в совещательную комнату, мужчина попытался скрыться через окно. Он не пострадал. Его задержал судебный пристав", - рассказала "Уралинформбюро" официальный представитель суда Ирина Зарипова.

В настоящее время несостоявшийся беглец находится в СИЗО.