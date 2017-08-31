Спьяну.

В ночь на 31 августа 2017 года в Артемовском мужчине отрезало ногу, когда он перелезал под поездом.

"В 02.50 от дежурного по станции Егоршино поступило сообщение, что в колее железнодорожных путей лежит мужчина 1965 года рождения. Его доставили в больницу с диагнозом "травматическая частичная ампутация нижней трети правой голени". Установлено, что мужчина был пьян и пытался пролезть под стоящим грузовым поездом. Когда он выбирался, состав тронулся", - рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.