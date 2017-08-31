Из-за психоза.

В Каргаполье пациент хирургического отделения ЦРБ избил медсестру.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Курганской области, 41-летний мужчина поступил в больницу 30 августа 2017 года с панкреатитом. Утром следующего дня у него появились признаки алкогольного психоза, и он начал вести себя агрессивно. Медсестра попыталась успокоить пациента, но он ударил ее по лицу.

Проводится проверка.