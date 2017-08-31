В Екатеринбурге на кирпичном заводе рабочего убило токомСегодня в 16:05
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На месте работают следователи.
31 августа 2017 года в Екатеринбурге на кирпичном заводе от удара током погиб рабочий.
"На месте работает следственно-оперативная группа. Рассматривается несколько версий случившегося, приоритетная - мужчина скончался после поражения током. Сейчас проводится проверка", - сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.
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