Фото: группа "Ох уж эта Жизнь" / vk.com

Мальчик в больнице.

ДТП с пострадавшим ребенком произошло 31 августа 2017 года в Челябинске.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городского ГИБДД, на пересечении проспекта Победы с улицей Бажова женщина, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, столкнулась с другой иномаркой. В результате удара внедорожник выехал за пределы проезжей части и врезался в остановку общественного транспорта.

В ДТП пострадал 8-летний мальчик. С черепно-мозговой травмой и травмой живота его госпитализировали в ГКБ №8.

Сообщается, что стаж вождения женщины-водителя не превышает 2 месяцев.



Фото: группа "Ох уж эта Жизнь" / vk.com