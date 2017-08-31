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В Челябинске вылетевшая на остановку иномарка травмировала ребенкаСегодня в 17:31

  • Текст

Мальчик в больнице.

ДТП с пострадавшим ребенком произошло 31 августа 2017 года в Челябинске.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городского ГИБДД, на пересечении проспекта Победы с улицей Бажова женщина, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser, столкнулась с другой иномаркой. В результате удара внедорожник выехал за пределы проезжей части и врезался в остановку общественного транспорта.

В ДТП пострадал 8-летний мальчик. С черепно-мозговой травмой и травмой живота его госпитализировали в ГКБ №8.

Сообщается, что стаж вождения женщины-водителя не превышает 2 месяцев.


Фото: группа "Ох уж эта Жизнь" / vk.com

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