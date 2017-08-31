У малыша травма головы.

В Тюмени из автобуса №1 выпала 31-летняя женщина с годовалым ребенком. Проводится доследственная проверка.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области, инцидент произошел 30 августа 2017 года. Автобус отъезжал от остановки "Смоленская" с открытыми дверями. Женщина получила ссадины, а у малыша диагностировали травму головы.

Следует напомнить, что в сентябре 2016 года в Тюмени произошел подобный случай. Водитель автобуса отъехал от остановки "Набережная" с открытыми дверями, не заметив выходивших 88-летнюю женщину и 81-летнего мужчину. Они выпали из салона и ударились головами о брусчатку. Пожилых людей госпитализировали с тяжелыми черепно-мозговыми травмами, спасти их не удалось. В апреле 2017 года водителя на 3,5 года отправили в колонию-поселение.

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