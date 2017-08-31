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В Перми таксист-бесправник устроил массовое ДТПСегодня в 18:07

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Трое пострадавших.

Днем 31 августа 2017 года в Перми на шоссе Космонавтов 32-летний таксист на Renault Logan протаранил попутный Land Cruiser Prado, который от удара отбросило на Mazda.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, у виновника аварии не было прав. От освидетельствования на состояние опьянения он отказался.

Пострадали три пассажира такси - 32-летняя женщина и мужчины 35 и 43 лет. "Я мимо проезжал дак там в такси весь салон в крови", "Голова пассажира в лобовом побывала", - пишут очевидцы в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

По факту аварии проводится проверка.

Фото: ЧП ДТП Пермь | vk.com

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