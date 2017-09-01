Во время съемки сюжета.

В центре Екатеринбурга неизвестный избил журналиста Первого канала. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений).

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, инцидент произошел 29 августа 2017 года. Обстоятельства случившегося выясняются. Решается вопрос о возбуждении еще одного дела - по ч.3 ст.144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом).

По данным СМИ, речь идет о журналисте Алексее Иванове, который записывал сюжет о выделенных полосах на улицах Малышева и Розы Люксембург. Во время съемки по выделенке промчался Mercedes. Водителю не понравилось, что он попал в кадр, за что и поплатился корреспондент.