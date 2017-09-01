В ДИВСе.

31 августа 2017 года в Екатеринбурге во время празднования Дня пенсионера в ДИВСе пожилые женщины украли рюкзаки детей, которые для них выступали.

"Сегодня детки нашего коллектива выступали в Дивсе на Дне пенсионера. И во время выступления, нас обворовали бабки-воровки. Противно все это! И самое ужасное, не найти уже", - написала на своей странице в Facebook Светлана Дюпина (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

Женщина добавила, что охрана и полиция не отреагировали на случившееся.

Видео : Светлана Дюпина | facebook.com