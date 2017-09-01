Пилот совершил ряд ошибок.

Причиной крушения вертолета Ми-2 в Екатеринбурге стало касание поверхности земли рулевым винтом, когда пилот пытался прервать взлет. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

По данным экспертов, пилот совершил ряд ошибок: не выбрал безопасный способ взлета, не учел препятствия на пути и не скоординировал свои действия.

Вертолет Центра медицины катастроф рухнул 21 июня 2016 года при взлете с территории клинической больницы №1 в Екатеринбурге. В нем находился один пилот. Он не пострадал. Лопасти и хвост судна были повреждены.

Ранее по теме:

Следователи назвали основную версию крушения Ми-2 в Екатеринбурге