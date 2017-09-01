Без пальцев ног.

На Южном Урале трое суток не могут найти пациента Кувашинского психоневрологического интерната с ампутированными пальцами ног.

67-летний мужчина пропал 29 августа 2017 года. Это заметили, когда он не пришел на ужин. Сначала сотрудники интерната пытались найти подопечного своими силами, но им это не удалось. В итоге им пришлось обратиться за помощью к спасателям. На данный момент специалисты обследовали лесной массив и дорогу в окрестностях учреждения под Златоустом.

Южноуралец прожил в интернате 40 лет, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-центре областной Поисково-спасательной службы.