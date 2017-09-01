×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Южном Урале ищут пациента психбольницыСегодня в 09:52

  • Текст

Без пальцев ног.

На Южном Урале трое суток не могут найти пациента Кувашинского психоневрологического интерната с ампутированными пальцами ног.

67-летний мужчина пропал 29 августа 2017 года. Это заметили, когда он не пришел на ужин. Сначала сотрудники интерната пытались найти подопечного своими силами, но им это не удалось. В итоге им пришлось обратиться за помощью к спасателям. На данный момент специалисты обследовали лесной массив и дорогу в окрестностях учреждения под Златоустом.

Южноуралец прожил в интернате 40 лет, пояснили "Уралинформбюро" в пресс-центре областной Поисково-спасательной службы.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Мы в ответе за тех, кого обучили

Мы в ответе за тех, кого обучили

Как Минобраз проблемы родителей выслушивал.

Печкины с пустой сумой

Печкины с пустой сумой

Отправили посылку в трудинспекцию.

Пьянкова отправили готовить Облкоммунэнерго к продаже

Пьянкова отправили готовить Облкоммунэнерго к продаже

Боброву пора уходить.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×