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В Екатеринбурге в лобовом ДТП пострадали 3 человекаСегодня в 10:28

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Столкнулись легковушка и грузовик.

Днем 31 августа 2017 года в Екатеринбурге на улице Садоводов лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2110 и грузовая "Газель".

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, на встречную полосу выехал 24-летний водитель легковушки - житель Нижнего Тагила. Он не справился с управлением.

Серьезно пострадали три человека. Виновник аварии получил перелом основания черепа, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, переломы плеча и предплечья, а также тупую травму живота. У 28-летнего пассажира "десятки" диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, рваную рану предплечья и гематому лба. 44-летний водитель грузовика госпитализирован с переломом голени и ушибом грудины.

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