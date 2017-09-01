Из-за порыва тепломагистрали.

Утром 1 сентября 2017 года в Екатеринбурге залило кипятком перекресток Чкалова-Шаумяна.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, о повреждении стало известно около 7.00. Его по дороге на работу заметила сотрудница ЕТК. К 8.00 утечка была локализована. Сейчас специалисты занимаются устранением повреждения.

"Потребители от горячего водоснабжения не отключены. Их запитали по обратному трубопроводу", - прокомментировали в пресс-службе ЕТК.