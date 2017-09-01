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На Ямале четверо вахтовиков насмерть отравились алкоголемСегодня в 10:51

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Возбуждено уголовное дело.

В Ямальском районе нашли тела четырех вахтовиков. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, мужчины отравились насмерть алкоголем. Двое вахтовиков скончались в балке вагона-городка, принадлежащего ООО "Ямалтрансстрой" 29 августа 2017 года. На следующий день в амбулатории "Ямал - Бованенково" погибли еще двое мужчин.

В настоящее время устанавливается, кто продал погибшим опасный алкоголь.

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