Он пропал 2 дня назад.

В Челябинске 900 сотрудников полиции разыскивают участкового уполномоченного ОМВД по Коркинскому району Вячеслава Зиновьева. Мужчина пропал два дня назад. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

30 августа около 7 часов утра старший лейтенант вышел из дома на улице Эльтонской и направился к остановке. Там его видели последний раз.

Зиновьев был одет в черную кожаную куртку, синие джинсы и футболку, при себе имел паспорт гражданина РФ, служебное удостоверение сотрудника МВД, мобильный телефон ZTE.

Всех, кто знает о его местонахождении, просят сообщить в ближайшее отделение полиции или по телефонам: (351) 263-64-13, 265-75-74 либо 02.