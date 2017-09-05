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Три человека пострадали в столкновении автобусов в центре Екатеринбурга04 сентября в 07:57

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Проводятся проверки.

В центре Екатеринбурга столкнулись 2 автобуса и легковушка. ДТП в районе Ленина, 44 произошло 2 сентября около 15.00, передает "Уралинформбюро".

По предварительным данным, 55-летний водитель автобуса "НефАЗ", ехавшего со стороны Карла Либкнехта, не справился с управлением, из-за чего врезался во впереди идущий автобус Isuzu. Тот отбросило на стоявший неподалеку Hyundai Solaris.

Первоначально сообщалось о пяти пострадавших, однако позже в отделении пропаганды городского ГИБДД уточнили, что травмы получили трое – пассажиры Isuzu. Двое 33-летних мужчин и 60-летний пенсионер были госпитализированы с предварительными диагнозами "ушиб мягких тканей головы".

Проверки по факту произошедшего проводят сотрудники ГИБДД по Екатеринбургу, областной прокуратуры и СУ СКР по региону.

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