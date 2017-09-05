Спасателям пришлось разбирать фасад здания.

Утром 4 сентября 2017 года в Екатеринбурге загорелся киноконцертный театр "Космос". Сообщение о пожаре поступило около 05.50, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Прибывшие на место пожарные обнаружили горящими входную группу ККТ, а также находящийся поблизости автомобиль УАЗ. Площадь возгорания на пике достигла 30 квадратных метров.

С помощью автолестницы и специнструмента были разобраны конструкции фасада здания, после этого спасатели приступили к проливу охваченной огнем территории. К настоящему моменту пожар потушен.

Со второго этажа "Космоса" были эвакуированы 5 человек. Информация о пострадавших не поступала.

Причина возгорания устанавливается.