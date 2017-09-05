Переходившую дорогу.

Днем 2 сентября 2017 года на 17 километре автодороги Кушва – поселок Баранчинский 26-летний мужчина на мотоцикле Honda сбил насмерть 12-летнюю девочку, переходившую проезжую часть.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области, мотоциклист значительно превысил скорость. Сам мужчина погиб на месте, школьница скончалась в больнице.

Установлено, что байкер имел 5-летний водительский стаж. В 2017 году он дважды привлекался к административной ответственности, в том числе – за нарушение скоростного режима.