На Ботанике.

В Екатеринбурге в ночь на 3 сентября 2017 года в одном из дворов на Ботанике неизвестные проткнули колеса почти у четырех десятков автомобилей.

"Дворы на Онежской. Порезали колеса и поцарапали 37 автомобилей. Принимают заявления прямо на месте. Говорят, поймали сразу обдолбыша какого-то. В 4 утра было дело. По слухам - бывший охранник стоянки", - написал очевидец в группе "Инцидент. Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

В пресс-группе УМВД по Екатеринбург сообщили "Уралинформбюро", что по факту случившегося проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Владельцы авто пишут соответствующие заявления. Как только будет собрана вся информация от очевидцев и потерпевших, появятся подробные комментарии.