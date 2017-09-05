×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Екатеринбурге за ночь неизвестные проткнули колеса 37 авто04 сентября в 09:37

  • Текст

На Ботанике.

В Екатеринбурге в ночь на 3 сентября 2017 года в одном из дворов на Ботанике неизвестные проткнули колеса почти у четырех десятков автомобилей.

"Дворы на Онежской. Порезали колеса и поцарапали 37 автомобилей. Принимают заявления прямо на месте. Говорят, поймали сразу обдолбыша какого-то. В 4 утра было дело. По слухам - бывший охранник стоянки", - написал очевидец в группе "Инцидент. Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

В пресс-группе УМВД по Екатеринбург сообщили "Уралинформбюро", что по факту случившегося проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Владельцы авто пишут соответствующие заявления. Как только будет собрана вся информация от очевидцев и потерпевших, появятся подробные комментарии.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Путин дает деньги только на добро

Путин дает деньги только на добро

А на дома и машины - нет.

Мы в ответе за тех, кого обучили

Мы в ответе за тех, кого обучили

Как Минобраз проблемы родителей выслушивал.

Печкины с пустой сумой

Печкины с пустой сумой

Отправили посылку в трудинспекцию.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×