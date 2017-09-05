И сломал ногу.

В ночь на 4 сентября в Екатеринбурге мужчина на мотоцикле врезался в два автомобиля. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Все три участника дорожного движения двигались по улице Космонавтов в сторону Турбинной. Напротив дома №18 байк столкнулся с Kia Rio и Toyota Mark II. В результате аварии 27-летний мотоциклист доставлен в больницу с переломом коленной чашечки.



Фото: служба спасения "Сова".