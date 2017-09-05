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В Прикамье пропали женщина и ее 3-летний сын04 сентября в 10:45

  • Текст

Их ищут с 29 августа.

В Пермском крае пропали 29-летняя Екатерина Климова и ее 3-летний сын. Женщина с ребенком ушли из дома в поселке Горном 29 августа, с тех пор их никто не видел. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в поисково-спасательном отряде "Поиск пропавших детей - Пермь и ПК".

На вид Екатерине 30 лет, рост – 174 сантиметра, телосложение худощавое, волосы длинные темно-русого цвета, собраны в хвост, глаза голубые. На женщине были синие джинсы, черная кожаная куртка, обувь синего цвета на высоком каблуке. Мальчик был одет в синюю куртку, темно-синие штаны

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Екатерины и ее сына, просят позвонить по телефонам: 8 (342) 271-85-85, 249-54-55 или 02.

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