Все госпитализированы.

3 сентября 2017 года на 18-м километре Екатеринбургской кольцевой дороги столкнулись две пассажирские "Газели".

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, 39-летний водитель одной из машин съезжал на край дороги, не включив поворотник. В это время по обочине ехала вторая "Газель".

Пострадали 4 человека - пассажиры обеих машин. У них черепно-мозговые травмы, ссадины и переломы. Все госпитализированы.

Следует отметить, что обе "Газели" не являются маршрутными. Проводится проверка.