Он был пьян.

Вечером 2 сентября 2017 года на 86-м километре трассы Касли - Красноуфимск (Нязепетровский район) 45-летний водитель Toyota Avensis сбил велосипедистку и скрылся с места аварии. Он был пьян. 43-летняя женщина скончалась на месте.

"Сбил эту женщину сотрудник уголовного розыска нязепетровска в какашку пьяный", - написала Ольга Вавилова в группе "Подслушано Нязепетровск" в соцсети "ВКонаткте" (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области подтвердили "Уралинформбюро", что за рулем находился экс-полицейский. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.

По словам местных жителей, у погибшей осталось четверо детей.