×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Южном Урале экс-полицейский сбил насмерть многодетную мать04 сентября в 12:13

  • Текст

Он был пьян.

Вечером 2 сентября 2017 года на 86-м километре трассы Касли - Красноуфимск (Нязепетровский район) 45-летний водитель Toyota Avensis сбил велосипедистку и скрылся с места аварии. Он был пьян. 43-летняя женщина скончалась на месте.

"Сбил эту женщину сотрудник уголовного розыска нязепетровска в какашку пьяный", - написала Ольга Вавилова в группе "Подслушано Нязепетровск" в соцсети "ВКонаткте" (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области подтвердили "Уралинформбюро", что за рулем находился экс-полицейский. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.

По словам местных жителей, у погибшей осталось четверо детей.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Путин дает деньги только на добро

Путин дает деньги только на добро

А на дома и машины - нет.

Мы в ответе за тех, кого обучили

Мы в ответе за тех, кого обучили

Как Минобраз проблемы родителей выслушивал.

Печкины с пустой сумой

Печкины с пустой сумой

Отправили посылку в трудинспекцию.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×