На Южном Урале экс-полицейский сбил насмерть многодетную мать04 сентября в 12:13
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Он был пьян.
Вечером 2 сентября 2017 года на 86-м километре трассы Касли - Красноуфимск (Нязепетровский район) 45-летний водитель Toyota Avensis сбил велосипедистку и скрылся с места аварии. Он был пьян. 43-летняя женщина скончалась на месте.
"Сбил эту женщину сотрудник уголовного розыска нязепетровска в какашку пьяный", - написала Ольга Вавилова в группе "Подслушано Нязепетровск" в соцсети "ВКонаткте" (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).
В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области подтвердили "Уралинформбюро", что за рулем находился экс-полицейский. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.
По словам местных жителей, у погибшей осталось четверо детей.
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