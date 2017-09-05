Провод неделю пролежал на земле.

В поселке Гумбейка (Челябинская область) 13-летний подросток погиб от удара током. ЧП произошло вечером 2 сентября - школьник коснулся лежащего на земле провода, сообщили "Уралинформбюро" в Орджоникидзевском межрайонном следственном отделе СКР.

Как пишут местные жители в социальных сетях, кабель упал с опоры несколькими днями ранее.

"Обрыва не было. Есть данные, что провод слетел с изоляторов, упал на землю, а мальчик решил сломать этот провод. Предварительно, когда подросток нарушил его целостность, и произошел удар электротоком, – рассказал руководитель следственного отдела Михаил Малиновский. – Со слов жителей, провод лежал на земле неделю. Будем проверять".

По факту гибели подростка проводится доследственная проверка.