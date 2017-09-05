Повредившего десятки автомобилей уральца "сдала" собака04 сентября в 14:47
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А довела до преступления бывшая жена.
Полицейские Екатеринбурга задержали подозреваемого в повреждении 31 автомобиля на улице Онежской. Им оказался 45-летний ранее судимый местный житель, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД РФ.
Злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения. В дежурной части он заявил, что повредил только одну машины - из-за конфликта с владельцем. Установить причастность хулигана к другим эпизодам помогла его собака.
"На видеозаписи видно, что рядом с ним находилась собака, которая явно бежала за своим хозяином. Когда полицейские прибыли вместе с задержанным к нему домой, чтобы осмотреть его место жительства, в квартире была обнаружена собака схожей породы. После этого мужчина признал, что на записи именно он", - пояснили в УМВД.
Мужчина посетовал, что устроил погром после ссоры с бывшей супругой, после которой напился впервые за 15 лет. Машины же его разозлили тем, что были слишком плотно припаркованы. Подобрав с земли острый предмет, он проколол покрышки еще трем десяткам автомобилей.
"Задержанный полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Мужчина также заявил, что постарается возместить ущерб, причиненный автовладельцам. Проверка по факту повреждения автотранспорта продолжается. По результатам будет принято соответствующее процессуальное решение", - добавили в полиции.
Стоит отметить, что ранее сообщалось о повреждении 37 автомобилей.
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