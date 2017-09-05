Пострадали 5 человек.

Поздним вечером 3 сентября 2017 года в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов произошло тройное ДТП.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области, виновником аварии стал 33-летний водитель BMW 318, который был пьян и лишен прав. Мужчина превысил скорость, протаранил ограждение на разделительной полосе и вылетел на встречку. Там он врезался в BMW 525. От удара капот первой иномарки оторвался и отлетел в лобовое стекло Chevrolet.

Пострадали пять человек: виновник аварии, двое его пассажиров, а также водитель и пассажир BMW 525.