После 2 недель в больнице.

2 сентября 2017 года в городской больнице Сатки скончался монтер пути, который попал под поезд в середине августа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР, инцидент произошел днем 17 августа на перегоне "Речная - Бердяуш". Двое монтеров Бердяушской дистанции пути ремонтировали участок железной дороги, когда на них наехал грузовой поезд.