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Двух авиадебоширов не пустили из Тюмени в Москву04 сентября в 17:06

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Пилот отказался лететь с буянами на борту.

Вечером 3 сентября 2017 года в тюменском аэропорту Рощино с готовящегося вылететь в Москву рейса сняли двух дебоширов.

О том, что мужчины 33 и 37 лет выражаются грубой нецензурной бранью и на замечания экипажа не реагируют, в линейное отделение полиции сообщил командир воздушного судна.

Стражи порядка поднялись на борт и сопроводили буянов в дежурную часть. На обоих составлены административные протоколы по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

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