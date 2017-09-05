В районе Лиственной.

Вечером 4 сентября 2017 года на Екатеринбургской кольцевой дороге в районе горы Лиственной столкнулись три грузовые "Газели" и легковушка. Видео с места аварии в соцсети выложили очевидцы.

По словам водителей, авария собрала многокилометровую пробку. Информации о пострадавших пока нет.

В отделении пропаганды городской ГИБДД пообещали "Уралинформбюро" прокомментировать ДТП позже.

Видео: Дмитрий Щипачев