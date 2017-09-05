12 человек госпитализированы.

В Австралии в ходе проведения автомобильных гонок 13 человек получили ожоги. Один из пострадавших находится в критическом состоянии, сообщает BBC News.

Инцидент произошел в городе Эллис-Спрингс во время фестиваля Red CentreNATS. Один из гонщиков дрифтовал перед заездом, развлекая публику. Когда он проезжал перед трибуной, у автомобиля загорелось топливо, брызги которого попали в толпу зрителей.

Организаторы отменили гонки. Обстоятельства произошедшего устанавливает полиция, передает "Уралинформбюро".