Его госпитализировали.

Сын министра финансов РФ Антона Силуанова попал в ДТП на улице Жебрунова в Москве. Об этом сообщается в паблике Mash в соцсети "ВКонтакте".

Авария произошла 3 сентября 2017 года. Водитель Opel при повороте налево не уступил дорогу встречному мотоциклу BMW, которым управлял Глеб Силуанов. От удара молодой человек упал. Его доставили в больницу с сотрясением мозга.

По факту аварии проводится проверка, передает "Уралинформбюро".