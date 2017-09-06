18 были ранены.

На Среднем Урале возросло количество ДТП с участием пешеходов, сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по региону.

Только за минувшую неделю на территории области было зафиксировано 20 наездов на пешеходов, в которых 4 человека погибли, а 18 были травмированы.

Большинство происшествий случилось в темное время суток. Как отмечают в полиции, зачастую виновниками таких аварий становятся сами пешеходы: "Зачастую пешеходы допускают такие нарушения как движение по проезжей части, переход дороги в неустановленном месте. При этом темная одежда и отсутствие световозвращающих элементов делают пешехода практически неразличимым на дороге в темное время суток. К тому же нередки случаи, когда пешеходы находятся на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения".