На Уралмаше.

Вечером 4 сентября 2017 года в Екатеринбурге на улице Кировградской столкнулись Hyundai Tiburon и Daewoo Nexia. Фото с места ДТП в соцсети выложили очевидцы.

По словам свидетелей аварии, женщина - водитель Daewoo Nexia заезжала на парковку. В это время на большой скорости в нее врезалась Honda. "В нексию удар как раз с пассажирской стороны пришел, а там сидел ребенок. Ребенка на скорой увезли", "Девочка сидела на переднем седенье, находится в тяжелом состоянии", пишут очевидцы в группе "Инцидент. Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте" (орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).

В отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области "Уралинформбюро" сообщили, что 3-летняя пассажирка Daewoo Nexia получила перелом бедер. Также пострадали 24-летний водитель Hyundai (перелом ключицы) и его 23-летний пассажир (открытый перелом ноги).



Фото: Артур Лагунов | vk.com