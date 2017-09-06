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В Екатеринбурге при пожаре погибли 2 человека05 сентября в 10:30

  • Текст

Горел садовый дом.

Ранним утром 5 сентября 2017 года в Шувакише сгорел садовый дом. На пепелище обнаружили тела двух пожилых человек - мужчины и женщины.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, организована проверка. Выясняются причины пожара. Тела погибших направлены на судмедэкспертизу.

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