Горел садовый дом.

Ранним утром 5 сентября 2017 года в Шувакише сгорел садовый дом. На пепелище обнаружили тела двух пожилых человек - мужчины и женщины.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, организована проверка. Выясняются причины пожара. Тела погибших направлены на судмедэкспертизу.