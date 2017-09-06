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В Екатеринбурге неизвестный спалил иномарку экс-полицейского05 сентября в 11:10

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Ночью.

В ночь на 5 сентября 2017 года в Екатеринбурге во дворе дома на Серафимы Дерябиной неизвестный поджег Skoda Octavia, которая принадлежит экс-полицейскому. Огонь перекинулся на припаркованные рядом мотоцикл и Daewoo Espero.

"Владелец иномарки написал заявление в полицию. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, по результатам пожарно-технической экспертизы будет принято соответствующее процессуальное решение. В настоящее время говорить о причинах возгорания преждевременно", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, пожар тушили 2 единицы техники и 7 человек.

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