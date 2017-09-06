×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Змея отправила в реанимацию жительницу Кыштыма05 сентября в 11:02

  • Текст

Женщину "подкосила" аллергия.

В Кыштыме женщина оказалась в реанимации после укуса змеи. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в Центральной городской больнице.

На 25-летнюю женщину змея напала в районе садового товарищества "Березка". Предположительно, это была гадюка. В больнице пострадавшей ввели сыворотку против змеиного яда, но у женщины началась сильная аллергическая реакция на укус и отекло лицо. Кыштымчанку пришлось реанимировать. Сейчас ее жизни ничто не угрожает.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Пандус проблем не решает

Пандус проблем не решает

Без человеческого участия.

Дыра Чернина

Дыра Чернина

Расследование "Уралинформбюро".

Путин дает деньги только на добро

Путин дает деньги только на добро

А на дома и машины - нет.

Интервью

Инфографика

На Среднем Урале растет количество мигрантов

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×