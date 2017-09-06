Женщину "подкосила" аллергия.

В Кыштыме женщина оказалась в реанимации после укуса змеи. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в Центральной городской больнице.

На 25-летнюю женщину змея напала в районе садового товарищества "Березка". Предположительно, это была гадюка. В больнице пострадавшей ввели сыворотку против змеиного яда, но у женщины началась сильная аллергическая реакция на укус и отекло лицо. Кыштымчанку пришлось реанимировать. Сейчас ее жизни ничто не угрожает.