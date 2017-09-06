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Екатеринбуржец сбил дорожника на зауральской трассе05 сентября в 13:14

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И врезался в КамАЗ.

Ночью 4 сентября на трассе в Катайском районе 34-летний житель Екатеринбурга на автомобиле Mazda сбил рабочего, который ремонтировал проезжую часть, и врезался в стоящий на дороге КамАЗ.

От полученных травм работник дорожной организации, 50-летний житель Татарстана, скончался на месте ДТП. Водители легковушки и грузовика не пострадали, сообщили "Уралинформбюро" в отделе пропаганды УГИБДД Курганской области. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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