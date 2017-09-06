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В подмосковной школе ученик открыл стрельбу 05 сентября в 14:46

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И раскидал дымовые шашки.

5 сентября 2017 года в школе №1 подмосковного поселка Ивантеевка ученик разбросал дымовые шашки и устроил стрельбу из пневматического оружия. В результате происшествия четыре человека были госпитализированы.

По данным РБК, 39-летняя учительница математики и информатики получила ушибленные раны лобной части головы. У 16-летнего школьника диагностирован открытый перелом обеих костей левого предплечья, у 17-летней ученицы - перелом левой лодыжки, еще у одной девушки - ушиб поясничной области.

"В школе была стрельба, у него был молоток для разделки мяса, он его кинул и начался пожар. Мы выпрыгнули со второго этажа. У меня сломана нога", - рассказала одна из пострадавших.

В ГУ МЧС России по Московской области факт возгорания не подтвердили.

"Была стрельба, взрывы. У парня крышу снесло. Стрелял, кричал, что пришел сюда, чтобы умереть. Мы в соседнем кабинете были. Его одноклассники из окна прыгали, девочка ногу сломала", - цитирует РБК другого школьника.

Стрелок 2002 года рождения доставлен в отдел полиции, ведется его опрос, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

По информации Telegram-канала Mash, юноша собирался убить учителя, а затем покончить с собой. План действий он составил заранее. Перед атакой школьник поставил на своей странице "ВКонтакте" статус "delete my life 05.09.17" ("удалить мою жизнь 05.09.17"), а в переписке со знакомой пообещал устроить сюрприз. В школу он пришел с украденным у отца травматическим пистолетом и молотком. Ворвавшись в кабинет информатики с криками "Я пришел сюда сдохнуть!", подросток приказал школьникам сесть на пол, а затем выстрелил преподавателю в голову и в потолок.

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