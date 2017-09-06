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В Чебаркульском районе 3 человека погибли в ДТП05 сентября в 14:58

  • Текст

Лобовых.

4 сентября 2017 года в Чебаркульском районе произошло два смертельных ДТП, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Первая авария случилась на 3-м километре автодороги Кундравы - Черновское. 45-летний водитель ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу, где столкнулся с Nissan. Виновник аварии и 79-летняя пассажирка иномарки скончались на месте.

Спустя некоторое время на 49-м километре трассы Бишкиль - Пласт лоб в лоб столкнулись Skoda и Geely. Погиб водитель китайской иномарки.

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